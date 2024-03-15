Зеленский провел военные совещания с Сырским, Малюком, Умеровым, Будановым и другими

Фото: Владимир Зеленский/Telegram

Президент Владимир Зеленский провел "важные военные совещания" с высшим военным руководством, представителями Кабмина, начальниками Главного управления разведки и Службы безопасности Украины.

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Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал о ситуации на Авдеевском направлении. Вместе с Зеленским согласовали дальнейшие шаги.

С начальником Генштаба Анатолием Баргилевичем, министром обороны Рустемом Умеровым, главой СБУ Василием Малюком, начальником ГУР МО Кириллом Будановым и заместителем главнокомандующего ВСУ, ответственным за направление беспилотных систем, Вадимом Сухаревским определили "уязвимые места".

"Те, где мы можем нанести ему наибольший вред. И будем наносить. Чем больше российское государство будет терять и чем больше будет цена его агрессии, тем ближе будет справедливое завершение этой войны", – написал Зеленский.

Также президент пообщался с представителями Кабмина, украинской "оборонки" и других ведомств по производству высокотехнологичных дронов для проведения этих и будущих операций.

"В Украине есть такое оружие, но оно должно становиться более дальнобойным, массовым и мощным. Определили соответствующие задачи и сроки. Ни один российский теракт не должен оставаться без ответа", – отметил украинский лидер.

6 марта СБУ провела тестирование новых надводных дронов Sea Baby, изготовленных благодаря масштабному волонтерскому сбору в 2024 году. Эти "Морские малыши" отличаются от предыдущих как по внешнему виду, так и по характеристикам.

У Украины есть одни из самых быстрых возможностей для разработок новых технологий, но на это не хватает финансирования, заявил глава Минстратегпрома Камышин.

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