Зеленський прибув до Німеччини: сьогодні зустріч із Шольцом

За словами президента Зеленського, попереду два важливі дні

Володимир Зеленський (Фото: Telegram)

Президент Володимир Зеленський прибув до Берліна, де у нього заплановані зустрічі із партнерами. За даними Der Spiegel Зеленський відвідає Федеральну канцелярію для зустрічі з Шольцом, а після цього буде підписано угоду з безпеки.

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За його словами, попереду два важливі дні. Заплановані зустрічі з партнерами в Німеччині та Франції, нові домовленості та участь у Мюнхенській безпековій конференції.

Посол України у Німеччині Олексій Макеєв та глава держави Володимир Зеленський (Фото: Telegram)

"Нова архітектура безпеки для України, нові можливості. Робимо все, щоб якнайшвидше закінчити війну на справедливих українських умовах та забезпечити надійний мир", – повідомив глава держави.

Раніше Зеленський повідомив, що їде до Європи, щоб провести переговори з лідерами держав-партнерів, а також виступити на Мюнхенській конференції з безпеки.

15 лютого повідомлялося, що президент цього тижня також підпише безпекову угоду з французьким колегою Емманюелем Макроном.

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