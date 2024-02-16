Зеленский прибыл в Германию: сегодня встреча с Шольцем
Президент Владимир Зеленский прибыл в Берлин, где у него запланированы встречи с партнерами. По данным Der Spiegel, Зеленский посетит Федеральную канцелярию для встречи с Шольцем, а после этого будет подписано соглашение по безопасности.
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По его словам, впереди два важных дня. Запланированы встречи с партнерами в Германии и Франции, новые договоренности и участие в Мюнхенской конференции безопасности.
"Новая архитектура безопасности для Украины, новые возможности. Делаем все, чтобы поскорее закончить войну на справедливых украинских условиях и обеспечить надежный мир", – сообщил глава государства.
- Ранее Зеленский сообщил, что едет в Европу, чтобы провести переговоры с лидерами государств-партнеров, а также выступить на Мюнхенской конференции по безопасности.
- 15 февраля сообщалось, что президент на этой неделе также подпишет соглашение о безопасности с французским коллегой Эмманюэлем Макроном.
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