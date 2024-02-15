Зеленський завтра підпише з Макроном безпекову угоду між Україною та Францією – l'Express
Президент Володимир Зеленський цього тижня підпише безпекову угоду з французьким колегою Емманюелем Макроном. Про це повідомляє l'Express з посиланням на заяву Єлисейського палацу.
Це буде третій візит Зеленського до Парижа з моменту вторгнення Росії в Україну після візитів у лютому та травні 2023 року, нагадали у Єлисейському палаці.
Деталі французько-української угоди не розголошуються. 3 лютого заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква заявив, що Україна і Франція близькі до завершення формування безпекової угоди між двома державами.
Раніше Зеленський повідомив, що їде до Європи, щоби провести переговори з лідерами держав-партнерів, а також виступити на Мюнхенській конференції з безпеки. Заплановані зустрічі з Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцом.
- 21 грудня 2023 року президент Франції пообіцяв "надавати подальшу підтримку" Україні для того, щоб країна могла "вести мирні переговори з Росією за кращих можливих умов".
- 16 січня французький лідер анонсував візит до України та підписання угоди про гарантії, а також пообіцяв нову військову допомогу від Парижа.
- Водночас, за інформацією ділового журналу Challenges, Макрон відклав попередньо заплановану на 13-14 лютого поїздку до України "з міркувань безпеки".
Читайте також: Макрон про допомогу Україні: І Європа, і США сумніваються, але нам потрібно продовжувати