Зеленський завтра підпише з Макроном безпекову угоду між Україною та Францією – l'Express﻿

Раніше такий договір був підписаний між Україною та Великою Британією

Володимир Зеленський та Емманюель Макрон (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський цього тижня підпише безпекову угоду з французьким колегою Емманюелем Макроном. Про це повідомляє l'Express з посиланням на заяву Єлисейського палацу.

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Це буде третій візит Зеленського до Парижа з моменту вторгнення Росії в Україну після візитів у лютому та травні 2023 року, нагадали у Єлисейському палаці.

Деталі французько-української угоди не розголошуються. 3 лютого заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква заявив, що Україна і Франція близькі до завершення формування безпекової угоди між двома державами.

Раніше Зеленський повідомив, що їде до Європи, щоби провести переговори з лідерами держав-партнерів, а також виступити на Мюнхенській конференції з безпеки. Заплановані зустрічі з Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

21 грудня 2023 року президент Франції пообіцяв "надавати подальшу підтримку" Україні для того, щоб країна могла "вести мирні переговори з Росією за кращих можливих умов".

16 січня французький лідер анонсував візит до України та підписання угоди про гарантії, а також пообіцяв нову військову допомогу від Парижа.

Водночас, за інформацією ділового журналу Challenges, Макрон відклав попередньо заплановану на 13-14 лютого поїздку до України "з міркувань безпеки".

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