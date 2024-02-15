Зеленський завтра підпише з Макроном безпекову угоду між Україною та Францією – l'Express﻿
Володимир Зеленський та Емманюель Макрон (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський цього тижня підпише безпекову угоду з французьким колегою Емманюелем Макроном. Про це повідомляє l'Express з посиланням на заяву Єлисейського палацу.

Це буде третій візит Зеленського до Парижа з моменту вторгнення Росії в Україну після візитів у лютому та травні 2023 року, нагадали у Єлисейському палаці.

Деталі французько-української угоди не розголошуються. 3 лютого заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква заявив, що Україна і Франція близькі до завершення формування безпекової угоди між двома державами.

Раніше Зеленський повідомив, що їде до Європи, щоби провести переговори з лідерами держав-партнерів, а також виступити на Мюнхенській конференції з безпеки. Заплановані зустрічі з Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

ДОВІДКА
12 січня Зеленський та прем'єр Британії Сунак підписали двосторонню угоду про безпеку. LIGA.net публікувала повний текстУкраїна та Канада укладуть договір про "запевнення безпеки", повідомила 15 січня пані посол Наталка Цмоць. 22 січня Польща приєдналася до декларації країн Великої сімки щодо гарантій безпеки для України. 25 січня Шольц припустив, що Німеччина та Україна незабаром укладуть угоду про співпрацю у галузі безпеки.
  • 21 грудня 2023 року президент Франції пообіцяв "надавати подальшу підтримку" Україні для того, щоб країна могла "вести мирні переговори з Росією за кращих можливих умов".
  • 16 січня французький лідер анонсував візит до України та підписання угоди про гарантії, а також пообіцяв нову військову допомогу від Парижа.
  • Водночас, за інформацією ділового журналу Challenges, Макрон відклав попередньо заплановану на 13-14 лютого поїздку до України "з міркувань безпеки".

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