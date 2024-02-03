Україна і Франція наблизилися до фіналізації двосторонньої угоди про гарантії – ОП

Сторони сподіваються на можливість підписання угоди вже "найближчим часом", наголосили в ОП

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Україна і Франція близькі до завершення формування безпекової угоди між двома державами. Про це заявив заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква, передає пресслужба ОП.

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3 лютого керівник ОП Андрій Єрмак провів зустріч із делегацією Франції, до складу якої увійшли дипломатичний радник президента Франції Еммануель Бонн, керівник військового штабу президента Франції Фаб’єн Мандон, радники президента Франції Ксав’є Шатель і Бертран Бюшвальтер.

У межах візиту французької делегації відбувся черговий раунд переговорів із Францією щодо укладення двосторонньої угоди про надання Україні безпекових гарантій.

Сторони обговорили доопрацьований проєкт відповідної угоди та узгодили позиції щодо окремих елементів документа.

"Наші переговорні команди сьогодні продемонстрували відчутний прогрес і наблизилися до фіналізації двосторонньої угоди", – сказав Жовква.

Учасники переговорів висловили сподівання на можливість підписання угоди "вже найближчим часом", наголосили в ОП.

12 січня Зеленський та прем'єр Британії Сунак підписали двосторонню угоду про безпеку. LIGA.net публікувала повний текст.

публікувала повний текст. Україна та Канада укладуть договір про "запевнення безпеки", повідомила 15 січня посол Наталка Цмоць.

16 січня французький лідер Емманюель Макрон анонсував візит до Києва, підписання угоди про гарантії безпеки, а також надання Україні ще 40 далекобійних ракет SCALP.

22 січня Польща приєдналася до декларації країн "Великої сімки" щодо гарантій безпеки для України.

25 січня Шольц припустив, що Німеччина та Україна незабаром укладуть угоду про співпрацю у галузі безпеки.

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