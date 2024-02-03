Украина и Франция приблизились к финализации двустороннего соглашения о гарантиях – ОП

Стороны надеются на возможность подписания соглашения уже "в ближайшее время", отметили в ОП

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Украина и Франция близки к завершению формирования договора безопасности между двумя государствами. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква, передает пресс-служба ОП.

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3 февраля руководитель ОП Андрей Ермак провел встречу с делегацией Франции, в состав которой вошли дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн, руководитель военного штаба президента Франции Фабьен Мандон, советники президента Франции Ксавье Шатель и Бертран Бюшвальтер.

В рамках визита французской делегации состоялся очередной раунд переговоров с Францией о заключении двустороннего соглашения о предоставлении Украине гарантий безопасности.

Стороны обсудили доработанный проект соответствующего соглашения и согласовали позиции по отдельным элементам документа.

"Наши переговорные команды сегодня продемонстрировали ощутимый прогресс и приблизились к финализации двустороннего соглашения", – сказал Жовква.

Участники переговоров выразили надежду на возможность подписания соглашения "уже в ближайшее время", подчеркнули в ОП.

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