Украина и Франция приблизились к финализации двустороннего соглашения о гарантиях – ОП
Украина и Франция близки к завершению формирования договора безопасности между двумя государствами. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква, передает пресс-служба ОП.
3 февраля руководитель ОП Андрей Ермак провел встречу с делегацией Франции, в состав которой вошли дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн, руководитель военного штаба президента Франции Фабьен Мандон, советники президента Франции Ксавье Шатель и Бертран Бюшвальтер.
В рамках визита французской делегации состоялся очередной раунд переговоров с Францией о заключении двустороннего соглашения о предоставлении Украине гарантий безопасности.
Стороны обсудили доработанный проект соответствующего соглашения и согласовали позиции по отдельным элементам документа.
"Наши переговорные команды сегодня продемонстрировали ощутимый прогресс и приблизились к финализации двустороннего соглашения", – сказал Жовква.
Участники переговоров выразили надежду на возможность подписания соглашения "уже в ближайшее время", подчеркнули в ОП.
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