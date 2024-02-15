Зеленский завтра подпишет с Макроном двухсторонний договор безопасности – l'Express﻿

Ранее такой договор был подписан между Украиной и Великобританией

Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский на этой неделе подпишет соглашение о безопасности с французским коллегой Эмманюэлем Макроном. Об этом сообщает l'Express со ссылкой на заявление Елисейского дворца.

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Это будет третий визит Зеленского в Париж с момента вторжения России в Украину после визитов в феврале и мае 2023 года, напомнили в Елисейском дворце.

Детали французско-украинского соглашения не разглашаются. 3 февраля заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что Украина и Франция близки к завершению формирования договора безопасности между двумя государствами.

Ранее Зеленский сообщил, что едет в Европу, чтобы провести переговоры с лидерами государств-партнеров, а также выступить на Мюнхенской конференции по безопасности. Запланированы встречи с Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцом.

21 декабря 2023 года президент Франции пообещал "оказывать дальнейшую поддержку" Украине для того, чтобы страна могла "вести мирные переговоры с Россией при лучших возможных условиях".

16 января французский лидер анонсировал визит в Украину и заключение соглашения о гарантиях, а также пообещал новую военную помощь от Парижа.

В то же время, по информации делового журнала Challenges, Макрон отложил предварительно запланированную на 13-14 февраля поездку в Украину "из соображений безопасности".

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