Зеленський призначив нового очільника Сумської МВА: хто це
Президент Володимир Зеленський 25 листопада призначив нового очільника Сумської міської військової адміністрації. Указ №138/2024-рп опубліковано на сайті глави держави.
Згідно з указом новим керівником Сумської МВА став Сергій Кривошеєнко.
На сайті також з'явилося розпорядження про звільнення попереднього очільника Олексія Дрозденка, той був на посаді з листопада 2023 року.
Кривошеєнко був заступником Дрозденка в Сумській міській військовій адміністрації з серпня 2024 року. Він родом із Донецька і має три вищі освіти: інженерну, юридичну та економічну.
У січні 2022 року Кривошеєнко завершив навчання в Запорізькому національному університеті.
- 8 листопада Зеленський призначив нових очільників Волинської та Закарпатської обласних державних адміністрацій.
- Того ж дня він звільнив Євгена Євтушенка з посади очільника Нікопольської районної військової адміністрації.
Читайте також