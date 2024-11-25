Зеленський призначив нового очільника Сумської МВА: хто це

Кривошеєнко був заступником вже колишнього глави Сумської МВА Дрозденка з серпня 2024 року

Сергій Кривошеєнко (Фото: Сумська ОВА)

Президент Володимир Зеленський 25 листопада призначив нового очільника Сумської міської військової адміністрації. Указ №138/2024-рп опубліковано на сайті глави держави.

Згідно з указом новим керівником Сумської МВА став Сергій Кривошеєнко.

На сайті також з'явилося розпорядження про звільнення попереднього очільника Олексія Дрозденка, той був на посаді з листопада 2023 року.

Кривошеєнко був заступником Дрозденка в Сумській міській військовій адміністрації з серпня 2024 року. Він родом із Донецька і має три вищі освіти: інженерну, юридичну та економічну.

У січні 2022 року Кривошеєнко завершив навчання в Запорізькому національному університеті.

8 листопада Зеленський призначив нових очільників Волинської та Закарпатської обласних державних адміністрацій.

Того ж дня він звільнив Євгена Євтушенка з посади очільника Нікопольської районної військової адміністрації.