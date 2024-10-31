Зеленський призначив Боднара послом у Польщі

До цього протягом трьох років він обіймав посаду посла в Туреччині

Василь Боднар (Фото: Facebook-акаунт дипломата)

Президент Володимир Зеленський призначив Василя Боднара послом України в Польщі. Відповідний указ оприлюднений на сайті Офісу президента.

25 жовтня глава держави підписав указ №738/2024 про звільнення Боднара з посади надзвичайного і повноважного посла України в Туреччині. Того самого дня указом №739/2024 Зеленський призначив його послом в Польщі.

Боднар – український дипломат, з 1998 року працює у структурі Міністерства закордонних справ. З 2017 до 2021 року обіймав посаду заступника глави МЗС. У липні 2021 року був призначений послом України в Туреччині.

21 червня Зеленський звільнив Василя Зварича з посади посла України в Польщі та відправив його послом у Чехію.