Зеленский назначил Боднара послом в Польше
Президент Владимир Зеленский назначил Василия Боднара послом Украины в Польше. Соответствующий указ обнародован на сайте Офиса президента.
25 октября глава государства подписал указ №738/2024 об освобождении Боднара от должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Турции. В тот же день указом №739/2024 Зеленский назначил его послом в Польше.
Боднар – украинский дипломат, с 1998 года работает в структуре Министерства иностранных дел. С 2017 по 2021 год занимал должность заместителя главы МИД. В июле 2021 года был назначен послом Украины в Турции.
21 июня Зеленский уволил Василия Зварыча с должности посла Украины в Польше и отправил его послом в Чехию.
- 5 сентября Верховная Рада уволила Кулебу с должности главы МИД.
- В тот же день парламентарии назначили Сибигу новым министром иностранных дел. До этого он работал первым заместителем главы внешнеполитического ведомства.
- 29 октября правительство приняло решение назначить Бецу замглавы МИД.