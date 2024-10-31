Зеленский назначил Боднара послом в Польше

До этого в течение трех лет он занимал должность посла в Турции

Василий Боднар (Фото: Facebook-аккаунт дипломата)

Президент Владимир Зеленский назначил Василия Боднара послом Украины в Польше. Соответствующий указ обнародован на сайте Офиса президента.

25 октября глава государства подписал указ №738/2024 об освобождении Боднара от должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Турции. В тот же день указом №739/2024 Зеленский назначил его послом в Польше.

Боднар – украинский дипломат, с 1998 года работает в структуре Министерства иностранных дел. С 2017 по 2021 год занимал должность заместителя главы МИД. В июле 2021 года был назначен послом Украины в Турции.

21 июня Зеленский уволил Василия Зварыча с должности посла Украины в Польше и отправил его послом в Чехию.