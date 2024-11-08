Зеленський призначив нових очільників Закарпатської та Волинської ОВА
Президент Володимир Зеленський 8 листопада призначив нових очільників Волинської та Закарпатської обласних державних адміністрацій. Відповідні укази з'явилися на сайті глави держави.
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Новим головою Волинської ОВА призначено Івана Рудницького, Закарпатської – Мирослава Білецького.
Іван Рудницький із травня 2024 року очолив Управління Служби безпеки України у Волинській області. Раніше він працював на керівних посадах у СБУ Закарпатської та Полтавської областей.
Мирослав Білецький став виконувачем обов'язків голови Закарпатської обласної державної адміністрації у вересні 2024 року. Раніше, з лютого 2021 року, він працював першим заступником голови цієї ОДА.
- 8 листопада 2024 року Кабінет міністрів погодив призначення начальників Закарпатської та Волинської обласних військових адміністрацій і звільнення попереднього голови останньої.
- Президент Володимир Зеленський 8 листопада звільнив Євгена Євтушенка з посади очільника Нікопольської районної військової адміністрації.
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