Зеленский назначил новых руководителей Закарпатской и Волынской ОВА

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский 8 ноября назначил новых глав Волынской и Закарпатской областных государственных администраций. Соответствующие указы появились на сайте главы государства.

Новым председателем Волынской ОВА назначен Иван Рудницкий, Закарпатской – Мирослав Билецкий.

Иван Рудницкий с мая 2024 года возглавил Управление Службы безопасности Украины в Волынской области. Ранее он работал на руководящих должностях СБУ Закарпатской и Полтавской областей.

Мирослав Билецкий стал исполняющим обязанности главы Закарпатской областной государственной администрации в сентябре 2024 года. Ранее, с февраля 2021 года, он работал первым заместителем председателя этой ОГА.

8 ноября 2024 года Кабинет министров согласовал назначение начальников Закарпатской и Волынской областных военных администраций и увольнения предыдущего председателя последней.

Президент Владимир Зеленский 8 ноября уволил Евгения Евтушенко с должности главы Никопольской районной военной администрации.