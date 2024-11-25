Зеленский назначил нового главу Сумской ГВА: кто это

Кривошеенко был заместителем уже бывшего главы Сумской ОВА Дрозденко с августа 2024 года

Сергей Кривошеенко (Фото: Сумская ОВА)

Президент Владимир Зеленский 25 ноября назначил нового главу Сумской городской военной администрации. Указ №138/2024-рп опубликован на сайте главы государства.

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Согласно указу новым руководителем Сумской ГВА стал Сергей Кривошеенко.

На сайте также появилось распоряжение об увольнении предыдущего главы Алексея Дрозденко, который был в должности с ноября 2023 года.

Кривошеенко был заместителем Дрозденко в Сумской городской военной администрации с августа 2024 года. Он родом из Донецка и имеет три высших образования: инженерное, юридическое и экономическое.

В январе 2022 года Кривошеенко завершил обучение в Запорожском национальном университете.

8 ноября Зеленский назначил новых глав Волынской и Закарпатской областных государственных администраций.

В тот же день он уволил Евгения Евтушенко с должности руководителя Никопольской районной военной администрации.