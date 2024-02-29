Зеленський: Путін планує гонку озброєнь та не зупиниться у планах дестабілізувати світ

Володимир Зеленський (Фото: LIGA.net)

Російський диктатор Володимир Путін не збирається зупинятися у своїх планах щодо дестабілізації ситуації у світі, плануючи "перегони озброєння". Про це у вечірньому зверненні заявив президент Володимир Зеленський.

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"Кожен бачить, що Росія не збирається зупинятися. Вони там, у Москві, хочуть і гонку озброєнь і нові хвилі дестабілізації. Ми всі у Європі маємо чітко це усвідомлювати", – сказав глава держави.

За його словами, якщо "впаде свобода когось одного, то решта також не витримає російського вторгнення".

У зверненні Зеленський також додав, що є нові оборонні домовленості, нові пакети — "буде більше артилерії та спільного виробництва з партнерами".

28 лютого 2024 року "депутати" псевдореспубліки Придністров'я звернулися до Росії з проханням "захистити" її від Молдови: буцімто остання розв'язала проти незаконної ПМР "економічну війну".

Речник Міністерства закордонних справ Молдови Даніел Воде назвав так званий з'їзд "черговою кампанією, спланованою Кремлем". Бюро політик з реінтеграції Молдови відкинуло пропагандистські заяви, озвучені на незаконному з'їзді у Тирасполі.

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