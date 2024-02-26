Зеленський: Якщо Трамп підтримає Путіна – буде проти американців. Трамп не воював з ним

На думку очільника держави, Трамп не розуміє того факту, що Путін ніколи не зупиниться

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю для видання CNN заявив, що 45-й президент США Дональд Трамп буде "проти американців", якщо вирішить підтримати Росію, а не Україну. Він також зауважив, що Трамп не розуміє того, що російський диктатор Володимир Путін ніколи не зупиниться.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Президент заявив, що не розуміє, як Трамп може бути на боці Путіна в той момент, як війна Росії в Україні досягає вирішального моменту.

"Це неймовірно", – сказав він.

"Я думаю, що Дональд Трамп не знає Путіна. Я знаю, що він зустрічався з ним... але він ніколи не воював з Путіним. Американська армія ніколи не воювала з армією Росії. Ніколи... Я краще розумію", – сказав Зеленський.

На думку очільника держави, Трамп не розуміє того факту, що Путін ніколи не зупиниться.

Після перемоги на перших президентських кокусах в Айові 16 січня Трамп згадав про Україну. Він вкотре наголосив, що "дуже швидко" зупинить війну у разі, якщо зможе очолити Сполучені Штати, оскільки "чудово знає" російського диктатора Путіна та Зеленського.

Читайте також: Зеленський: Я готовий поїхати з Трампом на фронт, щоб він побачив реальність війни

У серпні 2022 року Трамп заявив, що Україна, аби уникнути повномасштабного вторгнення Росії, "могла б відмовитися від Криму" або зійти з курсу на вступ до НАТО.

Також він говорив, що адміністрація президента Байдена "майже змусила" Путіна розпочати велику війну проти України.

19 лютого одна з претендентів на висування в президенти США від Республіканської партії Ніккі Гейлі заявила, що поразка України у війні проти Росії "негайно втягує США у війну".

23 лютого президент Зеленський заявив, що 45-й президент США Трамп не зможе "закінчити війну за 24 години" у разі його повернення до Білого дому.

Читайте також: Колишній генерал армії США: Путін не збирається зупинятися – союзники мають надати підтримку