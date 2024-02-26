Зеленский: Если Трамп поддержит Путина – будет против американцев. Трамп не воевал с ним

По мнению главы государства, Трамп не понимает того факта, что Путин никогда не остановится

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский в интервью для издания CNN заявил, что 45 президент США Дональд Трамп будет "против американцев", если решит поддержать Россию, а не Украину. Он также отметил, что Трамп не понимает, что российский диктатор Владимир Путин никогда не остановится.

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Президент заявил, что не понимает, как Трамп может быть на стороне Путина в тот момент, как война России в Украине достигает решающего момента.

"Это невероятно", – сказал он.

"Я думаю, что Дональд Трамп не знает Путина. Я знаю, что он встречался с ним... но он никогда не воевал с Путиным. Американская армия никогда не воевала с армией России. Никогда... Я лучше понимаю", – сказал Зеленский.

По мнению главы государства, Трамп не понимает того факта, что Путин никогда не остановится.

После победы на первых президентских кокусах в Айове 16 января Трамп упомянул об Украине. Он в очередной раз подчеркнул, что "очень быстро" остановит войну в случае, если сможет возглавить Соединенные Штаты, поскольку "прекрасно знает" российского диктатора Путина и Зеленского.

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В августе 2022 года Трамп заявил, что Украина, чтобы избежать полномасштабного вторжения России, "могла бы отказаться от Крыма" или сойти с курса на вступление в НАТО.

Также он говорил, что администрация президента Байдена "почти заставила" Путина начать великую войну против Украины.

19 февраля один из претендентов на выдвижение в президенты США от Республиканской партии Никки Гейли заявил, что поражение Украины в войне против России "немедленно втягивает США в войну".

23 февраля президент Зеленский заявил, что 45-й президент США Трамп не сможет "окончить войну за 24 часа" в случае его возвращения в Белый дом.

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