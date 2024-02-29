Зеленский: Путин планирует гонку вооружений. Не остановится в планах дестабилизировать мир
Российский диктатор Владимир Путин не собирается останавливаться в своих планах по дестабилизации ситуации в мире, планируя "гонки вооружения". Об этом в вечернем обращении заявил президент Владимир Зеленский.
"Каждый видит, что Россия не собирается останавливаться. Они там, в Москве, хотят и гонку вооружений, и новые волны дестабилизации. Мы все в Европе должны это осознавать", – сказал глава государства.
По его словам, если "упадет свобода кого-то одного, то остальные также не выдержат российского вторжения".
В обращении Зеленский также добавил, что есть новые оборонные договоренности, новые пакеты – "будет больше артиллерии и совместного производства с партнерами".
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