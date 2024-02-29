Зеленский: Путин планирует гонку вооружений. Не остановится в планах дестабилизировать мир

Владимир Зеленский (Фото: LIGA.net)

Российский диктатор Владимир Путин не собирается останавливаться в своих планах по дестабилизации ситуации в мире, планируя "гонки вооружения". Об этом в вечернем обращении заявил президент Владимир Зеленский.

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"Каждый видит, что Россия не собирается останавливаться. Они там, в Москве, хотят и гонку вооружений, и новые волны дестабилизации. Мы все в Европе должны это осознавать", – сказал глава государства.

По его словам, если "упадет свобода кого-то одного, то остальные также не выдержат российского вторжения".

В обращении Зеленский также добавил, что есть новые оборонные договоренности, новые пакеты – "будет больше артиллерии и совместного производства с партнерами".

28 февраля 2024 года "депутаты" псевдореспублики Приднестровья обратились в Россию с просьбой "защитить" ее от Молдовы: будто последняя развязала против незаконной ПМР "экономическую войну".

Представитель Министерства иностранных дел Молдовы Даниэл Воде назвал так называемый съезд "очередной кампанией, спланированной Кремлем". Бюро политик по реинтеграции Молдовы отвергло пропагандистские заявления, озвученные на незаконном съезде в Тирасполе.

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