Зеленський та Орбан домовились про відкриття в Угорщині першої україномовної школи

Прем'єр Угорщини заявив, що цілком розуміє, що Україна хотіла б мати в Угорщині україномовну школу

Віктор Орбан та Володимир Зеленський (Фото: ЕРА/ ZOLTAN FISCHER)

Президент Володимир Зеленський та угорський прем'єр Віктор Орбан домовились про відкриття першої української школи в Угорщині. Про це лідери держав заявили на спільній пресконференції у Києві.

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За словами Зеленського, Орбан запевнив його у підтримці цього проєкту. Глава угорського уряду своєю чергою підтвердив, що Україна порушувала це питання, і повністю підтримав ініціативу Зеленського.

Орбан наголосив, що відкриття української школи в Угорщині є важливим, оскільки українські біженці у країні мають потребу у здобутті освіти.

"Українці й раніше були в Угорщині, але зараз з'явилася ціла низка додаткових потреб, ми повинні піклуватися про цих людей. Тому я з великою радістю підтримую ініціативу президента про відкриття української школи в Угорщині", – сказав він.

Прем'єр Угорщини заявив, що цілком розуміє, що Україна хотіла б мати в Угорщині україномовну школу.

Роками Угорщина перешкоджала рішенням щодо України через нібито пригнічення угорської меншини на Закарпатті.

29 січня 2024 року міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що угорська сторона сформулювала прохання в 11 пунктах до України щодо прав національних меншин.

15 червня Сійярто заявив, що його країна підтримує початок переговорів щодо вступу України до Європейського Союзу, оскільки Київ "задовольнив вимоги Будапешта щодо прав угорської нацменшини у Закарпатті".

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