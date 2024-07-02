Зеленський та Орбан домовились про відкриття в Угорщині першої україномовної школи
Президент Володимир Зеленський та угорський прем'єр Віктор Орбан домовились про відкриття першої української школи в Угорщині. Про це лідери держав заявили на спільній пресконференції у Києві.
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За словами Зеленського, Орбан запевнив його у підтримці цього проєкту. Глава угорського уряду своєю чергою підтвердив, що Україна порушувала це питання, і повністю підтримав ініціативу Зеленського.
Орбан наголосив, що відкриття української школи в Угорщині є важливим, оскільки українські біженці у країні мають потребу у здобутті освіти.
"Українці й раніше були в Угорщині, але зараз з'явилася ціла низка додаткових потреб, ми повинні піклуватися про цих людей. Тому я з великою радістю підтримую ініціативу президента про відкриття української школи в Угорщині", – сказав він.
Прем'єр Угорщини заявив, що цілком розуміє, що Україна хотіла б мати в Угорщині україномовну школу.
- Роками Угорщина перешкоджала рішенням щодо України через нібито пригнічення угорської меншини на Закарпатті.
- 29 січня 2024 року міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що угорська сторона сформулювала прохання в 11 пунктах до України щодо прав національних меншин.
- 15 червня Сійярто заявив, що його країна підтримує початок переговорів щодо вступу України до Європейського Союзу, оскільки Київ "задовольнив вимоги Будапешта щодо прав угорської нацменшини у Закарпатті".
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