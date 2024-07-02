Зеленский и Орбан договорились об открытии в Венгрии первой украиноязычной школы

Премьер Венгрии заявил, что полностью понимает, что Украина хотела бы иметь в Венгрии украиноязычную школу

Виктор Орбан и Владимир Зеленский (Фото: ЕРА/ZOLTAN FISCHER)

Президент Владимир Зеленский и венгерский премьер Виктор Орбан договорились об открытии первой украинской школы в Венгрии. Об этом лидеры государств заявили на совместной пресс-конференции в Киеве.

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По словам Зеленского, Орбан заверил его в поддержке этого проекта. Глава венгерского правительства в свою очередь подтвердил, что Украина поднимала этот вопрос, и полностью поддержал инициативу Зеленского.

Орбан подчеркнул, что открытие украинской школы в Венгрии важно, поскольку украинские беженцы в стране нуждаются в получении образования.

"Украинцы и раньше были в Венгрии, но сейчас появился целый ряд дополнительных потребностей, мы должны заботиться об этих людях. Поэтому я с большой радостью поддерживаю инициативу президента об открытии украинской школы в Венгрии", – сказал он.

Премьер Венгрии заявил, что полностью понимает, что Украина хотела бы иметь в Венгрии украиноязычную школу.

Годами Венгрия препятствовала решениям относительно Украины из-за якобы угнетения венгерского меньшинства в Закарпатье.

29 января 2024 года министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что венгерская сторона сформулировала просьбы в 11 пунктах к Украине относительно прав национальных меньшинств.

15 июня Сийярто заявил, что его страна поддерживает начало переговоров по вступлению Украины в Европейский Союз, поскольку Киев "удовлетворил требования Будапешта относительно прав венгерского нацменьшинства в Закарпатье".

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