Зеленский и Орбан договорились об открытии в Венгрии первой украиноязычной школы
Президент Владимир Зеленский и венгерский премьер Виктор Орбан договорились об открытии первой украинской школы в Венгрии. Об этом лидеры государств заявили на совместной пресс-конференции в Киеве.
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По словам Зеленского, Орбан заверил его в поддержке этого проекта. Глава венгерского правительства в свою очередь подтвердил, что Украина поднимала этот вопрос, и полностью поддержал инициативу Зеленского.
Орбан подчеркнул, что открытие украинской школы в Венгрии важно, поскольку украинские беженцы в стране нуждаются в получении образования.
"Украинцы и раньше были в Венгрии, но сейчас появился целый ряд дополнительных потребностей, мы должны заботиться об этих людях. Поэтому я с большой радостью поддерживаю инициативу президента об открытии украинской школы в Венгрии", – сказал он.
Премьер Венгрии заявил, что полностью понимает, что Украина хотела бы иметь в Венгрии украиноязычную школу.
- Годами Венгрия препятствовала решениям относительно Украины из-за якобы угнетения венгерского меньшинства в Закарпатье.
- 29 января 2024 года министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что венгерская сторона сформулировала просьбы в 11 пунктах к Украине относительно прав национальных меньшинств.
- 15 июня Сийярто заявил, что его страна поддерживает начало переговоров по вступлению Украины в Европейский Союз, поскольку Киев "удовлетворил требования Будапешта относительно прав венгерского нацменьшинства в Закарпатье".
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