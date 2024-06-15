Венгрия не блокирует переговоры о вступлении в ЕС – Украина "выполнила требования"

Петер Сийярто (Фото: EPA)

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна поддерживает начало переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз, поскольку Киев "удовлетворил требования Будапешта относительно прав венгерского нацменьшинства в Закарпатье". Об этом он написал в Facebook.

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Он заявил, что Венгрия изначально настаивала на том, что уважение к правам национальных меньшинств должно быть предпосылкой для любого дальнейшего прогресса украинской евроинтеграции.

"После упорных дебатов в Брюсселе была достигнута договоренность: все венгерские условия были включены в рамочный документ для переговоров с Украиной", — написал Сийярто.

В то же время чиновник подытожил, что теперь Украина "должна вернуть венграм Закарпатья права, отобранные у них за последние годы".

7 июня Еврокомиссия дала положительную оценку евроинтеграционному прогрессу Украины и поддержала начало переговоров о вступлении в ЕС. В тот же день послы ЕС должны были принять решение о начале переговоров с Украиной о вступлении в блок, однако с возражениями выступила Венгрия.

Во время встречи в Ужгороде, которая состоялась 29 января 2024 года, Сийярто заявил, что венгерская сторона сформулировала просьбу в 11 пунктах к Украине относительно прав национальных меньшинств.

Также глава венгерского МИД высказался о процессе восстановления доверия между государствами, на что может потребоваться длительное время. Он считает, что между странами "долгий путь восстановления доверия".

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