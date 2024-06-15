Угорщина не блокує початок переговорів про вступ до ЄС, бо Україна "задовольнила вимоги Будапешта"
Петер Сійярто (Фото: EPA)

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що його країна підтримує початок переговорів щодо вступу України до Європейського Союзу, оскільки Київ "задовольнив вимоги Будапешта щодо прав угорської нацменшини у Закарпатті". Про це він написав у Facebook.

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Він заявив, що Угорщина від початку наполягала на тому, що повага до прав національних меншин має бути передумовою для будь-якого подальшого прогресу української євроінтеграції.

"Після запеклих дебатів у Брюсселі було досягнуто домовленості: всі угорські умови були включені до рамкового документа для переговорів з Україною", — написав Сійярто.

Водночас посадовець підсумував, що тепер Україна "повинна повернути угорцям Закарпаття права, відібрані у них за останні роки".

7 червня Єврокомісія надала позитивну оцінку євроінтеграційному прогресу України та підтримала початок переговорів про вступ до ЄС. Того ж дня посли ЄС мали ухвалити рішення про початок переговорів з Україною щодо вступу до блоку, однак із запереченнями виступила Угорщина.

  • Під час зустрічі в Ужгороді, яка відбулася 29 січня 2024 року, Сійярто заявив, що угорська сторона сформулювала прохання в 11 пунктах до України щодо прав національних меншин.
  • Також очільник угорського МЗС висловився про процес відновлення довіри між державами, на що може знадобитися тривалий час. Він вважає, що між країнами "довгий шлях до відновлення довіри".

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