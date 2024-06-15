Угорщина не блокує початок переговорів про вступ до ЄС, бо Україна "задовольнила вимоги Будапешта"

Петер Сійярто (Фото: EPA)

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що його країна підтримує початок переговорів щодо вступу України до Європейського Союзу, оскільки Київ "задовольнив вимоги Будапешта щодо прав угорської нацменшини у Закарпатті". Про це він написав у Facebook.

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Він заявив, що Угорщина від початку наполягала на тому, що повага до прав національних меншин має бути передумовою для будь-якого подальшого прогресу української євроінтеграції.

"Після запеклих дебатів у Брюсселі було досягнуто домовленості: всі угорські умови були включені до рамкового документа для переговорів з Україною", — написав Сійярто.

Водночас посадовець підсумував, що тепер Україна "повинна повернути угорцям Закарпаття права, відібрані у них за останні роки".

7 червня Єврокомісія надала позитивну оцінку євроінтеграційному прогресу України та підтримала початок переговорів про вступ до ЄС. Того ж дня посли ЄС мали ухвалити рішення про початок переговорів з Україною щодо вступу до блоку, однак із запереченнями виступила Угорщина.

Під час зустрічі в Ужгороді, яка відбулася 29 січня 2024 року, Сійярто заявив, що угорська сторона сформулювала прохання в 11 пунктах до України щодо прав національних меншин.

Також очільник угорського МЗС висловився про процес відновлення довіри між державами, на що може знадобитися тривалий час. Він вважає, що між країнами "довгий шлях до відновлення довіри".

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