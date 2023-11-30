Зеленський: Терористи ЛДНР воюють краще за росіян, найжорсткіші. Армія РФ біжить, а вони стоять

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський заявив, що найстійкіше у лавах ворога воюють терористи ЛДНР. Про це він повідомив на зустрічі зі студентами у Миколаєві.

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За його словами, він вважає, що окуповані території Донбасу буде складніше реінтегрувати, ніж Крим, оскільки там люди 10 років живуть "в іншому просторі".

"Мені партнери колись сказали, що нам майже неможливо буде повернути Крим і дуже складно повернути Донбас. А я сказав, що території повертаються з людьми, але якщо вони не хочуть, то це буде дуже складно. З окупацією на Донбасі була лінія фронту, були постійні бойові дії, ось вам і відповідь. З того боку було багато сепаратизму і вони воювали. Це означає, що до деяких родин не всі повернулися. Або повернулася якась історія", — сказав Зеленський.

Він зазначив, що навіть після початку великої війни найбільш "жорстко" воюють терористи ЛДНР.

"Росіяни біжать, а ці стоять. І це теж про щось говорить. А в Криму бойових дій не було, він дуже чекає на повернення. Донбас довго був під окупацією, там була війна і мілітаризована територія. Нам важливо зберегти себе, свою цілісність", — заявив глава держави.

Зеленський заявив, що війна Росії проти України може зупинитися, якщо віддати окупантам Крим та Донбас, проте це не призведе до миру.

В Україні збирають кадровий резерв для роботи в деокупованих Криму та Донбасі.

18 травня 2023 року стало відомо, що після деокупації Криму під кримінальну відповідальність за колабораціонізм на півострові можуть потрапити понад 200 000 осіб.

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