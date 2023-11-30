Зеленский: Террористы ЛДНР воюют лучше россиян, самые жесткие. Армия РФ бежит, а они стоят

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский заявил, что наиболее стойко в рядах врага воюют террористы ЛДНР. Об этом он сообщил на встрече со студентами в Николаеве.

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По его словам, он считает, что оккупированные территории Донбасса будет сложнее реинтегрировать, чем Крым, так как там люди 10 лет живут "в другом пространстве".

"Мне партнеры когда-то сказали, что нам будет почти невозможно вернуть Крым и очень сложно вернуть Донбасс. А я сказал, что территории возвращаются с людьми, но если они не хотят, то это будет очень сложно. С оккупацией на Донбассе была линия фронта, были постоянные боевые действия, вот вам и ответ. С той стороны было много сепаратизма и они воевали. Это значит, что в некоторые семьи не все вернулись. Или вернулась какая-то история", — сказал Зеленский.

Он отметил, что даже после начала большой войны наиболее "жестко" воюют террористы ЛДНР.

"Россияне бегут, а эти стоят. И это тоже о чем-то говорит. А в Крыму боевых действий не было, он очень ждет возвращения. Донбасс долго был под оккупацией, там была война и милитаризованная территория. Нам важно сохранить себя, свою целостность", — заявил глава государства.

Зеленский заявил, что война России против Украины может остановиться, если отдать оккупантам Крым и Донбасс, однако это не приведет к миру.

В Украине собирают кадровый резерв для работы в деоккупированных Крыму и Донбассе.

18 мая 2023 года стало известно, что после деоккупации Крыма под уголовную ответственность за коллаборационизм на полуострове может попасть более 200 000 человек.

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