Зеленський вивів з РНБО Кулебу та ввів трьох нових міністрів після кадрових змін

Президент Володимир Зеленський оновив склад Ради національної безпеки і оборони після минулотижневих кадрових змін

Володимир Зеленський (Фото: Telegram)

Президент Володимир Зеленський змінив склад Ради національної безпеки й оборони у зв'язку з кадровими ротаціями, які відбулися минулого тижня. Про це йдеться в указі №627/2024 від 13 вересня.

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Згідно з документом, до складу РНБО ввели новопризначених:

→ міністра закордонних справ Андрія Сибігу;

→ міністра з питань стратегічних галузей промисловості Германа Сметаніна.

Крім того, до РНБО тепер входить віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції та міністерка юстиції Ольга Стефанішина.

Натомість зі складу Ради нацбезпеки й оборони вивели колишнього міністра закордонних справ Дмитра Кулебу.

3 вересня 2024 року голова "слуг" у Раді заявив, що понад 50% Кабінету міністрів буде змінено.

5 вересня відбулася масова кадрова ротація. Зокрема, того дня було змінено глав МЗС, Мін'юсту, Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів, Мінстратегпрому, Мінкульту тощо. Детальніше LIGA.net писала про це в новині.

Частина міністрів переходить до Офісу президента, а деякі співробітники ОП тепер працюватимуть у міністерствах.

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