Зеленский вывел из СНБО Кулебу и ввел трех новых министров после кадровых изменений
Президент Владимир Зеленский поменял состав Совета национальной безопасности и обороны в связи с состоявшимися на прошлой неделе кадровыми ротациями. Об этом говорится в указе №627/2024 от 13 сентября.
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Согласно документу, в состав СНБО ввели:
→ министра иностранных дел Андрея Сибигу;
→ министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Германа Сметанина.
Кроме того, в СНБО теперь входит вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции и министр юстиции Ольга Стефанишина.
Из состава Совета нацбезопасности и обороны вывели бывшего министра иностранных дел Дмитрия Кулебу.
- 3 сентября 2024 года глава "слуг" в Раде заявил, что более 50% Кабинета министров будут изменены.
- 5 сентября прошла массовая кадровая ротация. В частности, в тот день поменяли глав МИД, Минюста, Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов, Минстратегпрома, Минкульта и т.д. Детальнее LIGA.net писала об этом в новости.
- Часть министров переходит в Офис президента, а некоторые сотрудники ОП теперь будут работать в министерствах.
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