Зеленський: Якщо Україна не вистоїть, Путін піде війною на країни Балтії

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський вважає, якщо Україна зазнає поразки у війні з РФ, то російський диктатор Володимир Путін піде війною на країни Балтії. Про це український лідер заявив в інтерв'ю каналу NBC.

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"Якщо Україна не вистоїть, то Путін точно вторгнеться в балтійські держави. І чому? Не тому, що є якась цікава ідея чи стратегія, а тому, що Путін хоче повернути вплив Радянського Союзу", – заявив Зеленський.

Український лідер зазначив, що Путін хоче "повернути всі колишні республіки Радянського Союзу".

"В НАТО вони або не в НАТО – його це не цікавить. Він не боїться країн НАТО", – наголосив президент.

Після країн Балтії, на думку Зеленського, під ударом опиняться Польща і частина Німеччини.

11 квітня президент Фінляндії Стубб закликав НАТО готувати свої армії до конфлікту з Росією.

18 квітня Шмигаль заявив, що якщо Україна програє війну, може початися третя світова.

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