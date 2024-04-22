Зеленский: Если Украина не выстоит, Путин пойдет войной на страны Балтии

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский считает, если Украина потерпит поражение в войне с РФ, то российский диктатор Владимир Путин пойдет войной на страны Балтии. Об этом украинский лидер заявил в интервью каналу NBC.

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"Если Украина не выстоит, то Путин точно вторгнется в балтийские государства. И почему? Не потому, что есть какая-нибудь интересная идея или стратегия, а потому, что Путин хочет вернуть влияние Советского Союза", – заявил Зеленский.

Украинский лидер отметил, что Путин хочет "вернуть все бывшие республики Советского Союза".

"В НАТО они или не в НАТО – его это не интересует. Он не боится стран НАТО", – подчеркнул президент.

После стран Балтии, по мнению Зеленского, под ударом окажутся Польша и часть Германии.

11 апреля президент Финляндии Стубб призвал НАТО готовить свои армии к возможному конфликту с Россией.

18 апреля Шмыгаль заявил, что если Украина проиграет войну, может начаться третья мировая.

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