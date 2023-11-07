Зеленський змінив склад Ставки ВГК. Ввів туди нового командувача ССО і вивів Хоренка

Президент Володимир Зеленський змінив склад Ставки верховного головнокомандувача та ввів туди нового командувача Сил спеціальних операцій. Відповідний указ опубліковано на сайті глави держави.

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До складу Ставки було введено нового командувача ССО Сергія Лупанчука.

Одночасно зі складу виведено колишнього командувача Віктора Хоренка.

Указ набирає чинності з його публікації.

Хоренко після свого звільнення сказав, що не знає про причини звільнення та дізнався про нього із повідомлень у медіа.

В Офісі президента сказали, що все сталося в рамках закону.

Хоренко обіймав посаду командувача з липня 2022 року. Його попередником був Григорій Галаган, який перейшов на посаду першого заступника керівника Центру спеціальних операцій "А" СБУ.

3 листопада 2023 року президент Зеленський призначив Сергія Лупанчука новим командувачем Сил спеціальних операцій, іншим указом Зеленський звільнив з посади попереднього командувача ССО. Про причини такої кадрової ротації не повідомлялося.

У вечірньому відеозверненні Зеленський повідомив, що Хоренко продовжить виконувати спеціальні завдання у складі Головного управління розвідки Міноборони.

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