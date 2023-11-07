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Зеленський змінив склад Ставки ВГК. Ввів туди нового командувача ССО і вивів Хоренка

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07.11.2023, 13:51
Зеленський змінив склад Ставки ВГК. Ввів туди нового командувача ССО і вивів Хоренка - Фото
Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський змінив склад Ставки верховного головнокомандувача та ввів туди нового командувача Сил спеціальних операцій. Відповідний указ опубліковано на сайті глави держави.

До складу Ставки було введено нового командувача ССО Сергія Лупанчука.

Одночасно зі складу виведено колишнього командувача Віктора Хоренка.

Указ набирає чинності з його публікації.

Хоренко після свого звільнення сказав, що не знає про причини звільнення та дізнався про нього із повідомлень у медіа.

В Офісі президента сказали, що все сталося в рамках закону.

  • Хоренко обіймав посаду командувача з липня 2022 року. Його попередником був Григорій Галаган, який перейшов на посаду першого заступника керівника Центру спеціальних операцій "А" СБУ.
  • 3 листопада 2023 року президент Зеленський призначив Сергія Лупанчука новим командувачем Сил спеціальних операцій, іншим указом Зеленський звільнив з посади попереднього командувача ССО. Про причини такої кадрової ротації не повідомлялося.
  • У вечірньому відеозверненні Зеленський повідомив, що Хоренко продовжить виконувати спеціальні завдання у складі Головного управління розвідки Міноборони.

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Дмитро Гриниченко
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