Зеленский сменил состав Ставки ВГК. Ввел туда нового командующего ССО и вывел Хоренко

Президент Владимир Зеленский изменил состав Ставки верховного главнокомандующего и ввел туда нового командующего Силами специальных операций. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

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В состав Ставки был введен новый командующий ССО Сергей Лупанчук.

Одновременно из состава выведен бывший командующий Виктор Хоренко.

Указ набирает силу с момента его публикации.

Хоренко после своего увольнения сказал, что не знает о причинах увольнения и узнал о нем из сообщений в медиа.

В Офисе президента сказали, что все произошло в рамках закона.

Хоренко занимал должность командующего с июля 2022 года. Его предшественником был Григорий Галаган, перешедший на должность первого заместителя руководителя Центра специальных операций "А" СБУ.

3 ноября 2023 года президент Зеленский назначил Сергея Лупанчука новым командующим Силами специальных операций, другим указом Зеленский уволил с должности предыдущего командующего ССО. О причинах такой кадровой ротации не сообщалось.

В вечернем видеообращении Зеленский сообщил, что Хоренко продолжит выполнять специальные задания в составе Главного управления разведки Минобороны.

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