Зеленський зустрівся з очільниками дипломатії США та Британії: про що говорили

Володимир Зеленський наголосив на тому, що для України важливо якнайшвидше отримати дозвіл на застосування далекобійної зброї

Володимир Зеленський із Блінкеном і Леммі (Фото: ОП)

У середу, 11 вересня, президент Володимир Зеленський у Києві зустрівся з державним секретарем США Ентоні Блінкеном та міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Леммі. Вони обговорили оборонну співпрацю, підготовку до другого Саміту миру та реалізацію безпекових угод. Про це повідомив Офіс президента.

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На зустрічі глава держави поінформував про ситуацію на фронті та першочергові потреби Сил оборони. Окремо Зеленський наголосив на тому, що для України важливо якнайшвидше отримати дозвіл на застосування далекобійної зброї, наданої партнерами.

Також вони обговорили перспективи співпраці у сфері оборонно-промислового комплексу у межах підписаних двосторонніх безпекових угод. Глава держави зазначив, що акцент має бути на спільному виробництві на території України.

Крім того, президент подякував Блінкену за ухвалений напередодні черговий санкційний пакет проти Ірану у зв’язку з постачанням балістичних ракет Росії.

Зеленський і Леммі обговорили реалізацію безпекової угоди та узгодили подальші кроки щодо укладення нового документа.

Глава держави також зазначив участь Вашингтона й Лондона в першому Саміті миру. Окрему увагу під час зустрічі приділили підготовці до другого саміту. Сторони обговорили майбутні контакти між лідерами держав у межах сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку цього місяця.

У серпні Умєров надав американським високопосадовцям список потенційних цілей у Росії для ударів далекобійною зброєю.

11 вересня Байден заявив, що триває робота над питанням щодо надання Україні дозволу бити далекобійною західною зброєю по військових цілях у РФ.

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