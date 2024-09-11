Зеленский встретился с главами дипломатии США и Британии: о чем говорили

Владимир Зеленский отметил, что для Украины важно как можно быстрее получить разрешение на применение дальнобойного оружия

Владимир Зеленский с Блинкеном и Лемми (Фото: ОП)

В среду, 11 сентября, президент Владимир Зеленский в Киеве встретился с государственным секретарем США Энтони Блинкеном и министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лемми. Они обсудили оборонное сотрудничество, подготовку ко второму Саммиту мира и реализацию соглашений о безопасности. Об этом сообщил Офис президента.

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На встрече глава государства проинформировал о ситуации на фронте и первоочередных потребностях Сил обороны. Отдельно Зеленский отметил, что для Украины важно как можно быстрее получить разрешение на применение дальнобойного оружия, предоставленного партнерами.

Также они обсудили перспективы сотрудничества в сфере оборонно-промышленного комплекса в рамках подписанных двусторонних соглашений о безопасности. Глава государства отметил, что упор должен быть на совместном производстве на территории Украины.

Кроме того, президент поблагодарил Блинкена за принятый накануне очередной санкционный пакет против Ирана в связи с поставками баллистических ракет России.

Зеленский и Лемми обсудили реализацию соглашения о безопасности и согласовали дальнейшие шаги по заключению нового документа.

Глава государства также отметил участие Вашингтона и Лондона в первом Саммите мира. Отдельное внимание во время встречи было уделено подготовке ко второму саммиту. Стороны обсудили будущие контакты между лидерами государств в рамках сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке в этом месяце.

В августе Умеров предоставил американским чиновникам список потенциальных целей в России для ударов дальнобойным оружием.

11 сентября Байден заявил, что продолжается работа над вопросом предоставления Украине разрешения бить дальнобойным западным оружием по военным целям в РФ.

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