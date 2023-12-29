Зеленський звільнив голову Тернопільської ОВА Труша
Президент Володимир Зеленський звільнив з посади голови Тернопільської обласної військової адміністрації Володимира Труша. Відповідний указ опублікований на сайті глави держави.
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Труша звільнили з Тернопільської ОВА за поданою ним заявою.
"Звільнити Труша Володимира Любомировича з посади голови Тернопільської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою", – йдеться в указі.
Труш став головою обладміністрації у березні 2020-го, того ж року обрався до Тернопільської облради як безпартійний від партії Слуга народу.
Раніше, зокрема, був помічником на платній основі у нардепа від Партії Регіонів (2007-2012), депутатом райради від Сильної України (обраний 2010-го) та приватним підприємцем (2016-2019).
- 26 червня 2023 року голову Тернопільської обласної ради разом з двома заступниками Труша затримали Національне антикорупційне бюро та САП.
- 27 грудня Кабінет міністрів погодив звільнення голови Тернопільської обласної військової адміністрації Володимира Труша.