Зеленський звільнив голову Тернопільської ОВА Труша

Володимир Зеленський звільнив Труша з Тернопільської ОВА за поданою ним заявою

Володимир Труш (Фото: Facebook)

Президент Володимир Зеленський звільнив з посади голови Тернопільської обласної військової адміністрації Володимира Труша. Відповідний указ опублікований на сайті глави держави.

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Труша звільнили з Тернопільської ОВА за поданою ним заявою.

"Звільнити Труша Володимира Любомировича з посади голови Тернопільської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою", – йдеться в указі.

Труш став головою обладміністрації у березні 2020-го, того ж року обрався до Тернопільської облради як безпартійний від партії Слуга народу.

Раніше, зокрема, був помічником на платній основі у нардепа від Партії Регіонів (2007-2012), депутатом райради від Сильної України (обраний 2010-го) та приватним підприємцем (2016-2019).