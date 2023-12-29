Зеленский уволил главу Тернопольской ОВА Труша
Президент Владимир Зеленский уволил с должности главы Тернопольской областной военной администрации Владимира Труша. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
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Труша уволили из Тернопольской ОВА по поданному им заявлению.
"Уволить Труша Владимира Любомировича с должности главы Тернопольской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", – говорится в указе.
Труш стал главой обладминистрации в марте 2020-го, в том же году избрался в Тернопольский облсовет как беспартийный от партии Слуга народа.
Ранее, в частности, был помощником на платной основе у нардепа от Партии Регионов (2007-2012), депутатом райсовета от Сильной Украины (избран в 2010-м) и частным предпринимателем (2016-2019).
- 26 июня 2023 года главу Тернопольского областного совета вместе с двумя заместителями Труша задержали Национальное антикоррупционное бюро и САП.
- 27 декабря Кабинет министров согласовал увольнение главы Тернопольской областной военной администрации Владимира Труша.