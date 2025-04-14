Зеленський анонсував нову зустріч щодо західного контингенту для України

Володимир Зеленський (Фото: Olivier Matthys / EPA)

Цього тижня заплановані зустрічі стосовно майбутнього військового контингенту західних країн, який буде розміщено в Україні після війни. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

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"Також готуємо з партнерами основу для безпекового контингенту – контингенту за участі партнерів, який буде підтримувати мир після цієї війни", – розповів він за результатами Ставки верховного головнокомандувача.

Під час засідання також спланували зовнішньополітичну роботу на найближчі тижні, додав Зеленський: "Ми працюємо заради протиповітряної оборони для України, заради стійкості нашої держави та Сил оборони й заради того, щоб дипломатія нарешті почала давати плоди".

Окрім цього на ставці обговорювалось формування корпусної системи в українській армії.