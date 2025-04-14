Зеленский анонсировал новую встречу насчет западного контингента для Украины

Владимир Зеленский (Фото: Olivier Matthys/EPA)

На этой неделе запланированы встречи по поводу будущего военного контингента западных стран, который будет размещен в Украине после войны. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении.

"Также готовим с партнерами основу для контингента безопасности – контингента с участием партнеров, который будет поддерживать мир после этой войны", – рассказал он по результатам Ставки верховного главнокомандующего.

Во время заседания также спланировали внешнеполитическую работу на ближайшие недели, добавил Зеленский: "Мы работаем ради противовоздушной обороны для Украины, ради устойчивости нашего государства и Сил обороны и ради того, чтобы дипломатия наконец-то приносила плоды".

Кроме того на ставке обсуждалось формирование корпусной системы в украинской армии.