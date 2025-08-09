Зеленський: Другу спробу поділу України ми Росії не дамо

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна та її партнери не дозволять чергового розділу України, який пропонує російський диктатор Володимир Путін. Про це він сказав у вечірньому зверненні.

"Тактику Путіна всі добре бачать. Він боїться санкцій і робить усе, щоб зіскочити з них. Він хоче обміняти паузу у війні, у вбивствах на легалізацію окупації нашої землі – хоче вже вдруге отримати територіальну здобич", – заявив президент.

Зеленський наголосив, що безкарне захоплення Криму призвело до окупації в Донецькій та Луганській областях. А недостатня превентивна реакція на стягування російських військових до українського кордону на початку 2022 року призвела до повномасштабної війни та окупації ще частин України.

"Зараз Путін хоче, щоб йому пробачили захоплення півдня нашої Херсонщини, Запоріжжя, повної території Луганщини, Донеччини, Криму. Цю другу спробу поділу України ми Росії не дамо. Знаючи Росію – де друга, там і третя. Тому стоїмо міцно, на чітких українських позиціях", – заявив президент.

Він наголосив, що Україна має закінчити війну гідним миром, який буде заснований на "чіткій, надійній безпековій архітектурі".

"Партнери готові нам із цим допомагати", – запевнив президент.