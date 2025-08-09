Зеленский: Мы не дадим России второй попытки поделить Украину

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина и её партнёры не допустят очередного раздела Украины, который предлагает российский диктатор Владимир Путин. Об этом он сказал в вечернем обращении.

"Тактику Путина все хорошо видят. Он боится санкций и делает все, чтобы избежать их. Он хочет обменять паузу в войне, в убийствах на легализацию оккупации нашей земли – хочет уже во второй раз получить территориальную добычу", – заявил президент.

Зеленский подчеркнул, что безнаказанный захват Крыма привел к оккупации Донецкой и Луганской областей. А недостаточная превентивная реакция на скопление российских войск на границе с Украиной в начале 2022 года привела к полномасштабной войне и оккупации еще большей части Украины.

"Сейчас Путин хочет, чтобы ему простили захват юга нашей Херсонщины, Запорожья, всей территории Луганщины, Донетчины, Крыма. Мы не дадим России совершить вторую попытку разделения Украины. Зная Россию – где вторая, там и третья. Поэтому стоим твердо, на четких украинских позициях", – заявил президент.

Он подчеркнул, что Украина должна закончить войну достойным миром, который будет основан на "четкой, надежной архитектуре безопасности".

"Партнеры готовы нам в этом помочь", – заверил президент.