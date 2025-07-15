Зеленський невідкладно підписав закон про громадянство, угоди про міни та Спецтрибунал

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський підписав закон про множинне громадянство, ратифікацію Угоди про створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії Росії проти України, а також зупинення дії для України Оттавської конвенції про протипіхотні міни. Про ці він повідомив у телеграм-каналі.

Зеленський зазначив, що завдяки множинному громадянству вдасться створити більше реальних юридичних основ для єдності українців на всіх континентах. А також для представників інших народів, які пов’язали свою долю з Україною.

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Завдяки Спецтрибуналу та співпраці з різними країнами і міжнародними організаціями Україна зможе забезпечити реальну невідворотність покарання Росії за повномасштабну війну. А завдяки крокам щодо використання різних видів зброї, вдасться досягнути "щонайменше паритету в силах і засобах" для захисту від агресії Росії.

Президент нагадав, що Росія ніколи не була стороною Оттавської конвенції і не робила "чесних кроків" у межах будь-якої політики скорочення зброї або гуманізації практик застосування зброї.

Зеленський зазначив, що вже доручив урядовцям пропрацювати та ухвалити всі підзаконні акти для реалізації цих законів.

"Уже можемо почати визначення перших держав-партнерів, із якими буде впроваджено множинне громадянство. Очікую від уряду та команди Офісу представлення графіка виконання домовленостей щодо запуску трибуналу. Також активізовуємо рішення у сфері оборони, які підтримають наших воїнів", – резюмував він.