У Раді очікується розблокування законопроєкту про множинне громадянство та інші рішення – Зеленський

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Наступного тижня у Верховній Раді очікується розблокування законопроєкту про множинне громадянство, ухвалення рішень про вихід з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін і створення Спецтрибуналу для російського керівництва, а також друге читання документа про військового омбудсмена. Про це у вечірньому зверненні повідомив президент Володимир Зеленський після спілкування зі спікером парламенту Русланом Стефанчуком.

"Дуже важливо, щоб засідання [Ради] були результативними. Уже був ухвалений закон про множинне громадянство, і це вагоме питання, зокрема, для тих, хто воює заради України. Дуже очікую розблокування цього закону, щоб невідкладно його підписати", – повідомив глава держави.

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Для розблокування цього законопроєкту потрібно відхилити три постанови, подані групою колишнього спікера парламенту Дмитра Разумкова. Нардепи мотивували блокування тим, що прийняття законопроєкту відбулося із порушенням регламенту: його та супровідні документи надали за п'ять, а не за 10 днів до голосування, й обранці не мали можливості належно вивчити та підготуватися до розгляду тексту, що "могло мати наслідком неврахування низки правок до цього законопроєкту".

Також Зеленський повідомив, що вже готово два рішення стосовно міжнародних угод: необхідна ратифікація парламентом договору про створення Спеціального трибуналу щодо злочину російської агресії, а також потрібно підтримка депутатами вихід України з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін.

"Росія ніколи не була учасницею цієї конвенції та дуже активно використовує всі типи мін. І нам в Україні потрібен паритет у захисті – зокрема, це політичні та юридичні основи такого паритету. Фактично весь регіон Центральної та Східної Європи, усі, хто поруч із Росією, переглядають ставлення до мін. І це абсолютно зрозуміло", – пояснив президент.

Окрім цього, зазначив він, до другого читання підготовлений законопроєкт про військового омбудсмана: "Цей новий системний крок потрібен для того, щоб в армії впроваджувалися необхідні зміни".