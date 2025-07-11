До Ради надійшов законопроєкт про вихід з Конвенції про заборону протипіхотних мін
До Верховної Ради надійшов законопроєкт про вихід з Оттавської конвенції щодо заборони протипіхотних мін, повідомив спікер парламенту Руслан Стефанчук.
"Це рішення [про вихід з Конвенції] обумовлене безпековими викликами, пов’язаними з триваючою збройною агресією Росії проти України, та необхідністю забезпечення належного захисту держави і громадян", – наголосив він.
За словами Стефанчука, Рада розгляне цей документ на найближчому пленарному засіданні.
Згідно з графіком, це має відбутися уже наступного тижня.
- 29 червня президент Зеленський підписав указ щодо виходу з Оттавської конвенції. МЗС зазначало, що документ обмежує право України на самооборону й на момент приєднання до угоди ще не було обставин російської агресії, Відомство зауважувало, що Москва, яка не підписувала цю угоду, масово використовує такі міни й отримала асиметричну перевагу.
- Крім України, вийти з Конвенції вирішили й інші сусіди РФ – Польща і Фінляндія, а також Литва, Латвія та Естонія. Литва та Фінляндія збираються організувати виробництво такого озброєння та стати постачальниками для України.
- Застосування протипіхотних мін критикується деякими гуманітарними організаціями як "нецивілізований засіб ведення війни".
- Серед країн, що не приєдналися до Оттавської конвенції, також є США, Китай, Індія, Пакистан.