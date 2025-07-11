До Ради надійшов законопроєкт про вихід з Конвенції про заборону протипіхотних мін

Парламент розгляне цей документ на найближчому пленарному засіданні

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До Верховної Ради надійшов законопроєкт про вихід з Оттавської конвенції щодо заборони протипіхотних мін, повідомив спікер парламенту Руслан Стефанчук.

"Це рішення [про вихід з Конвенції] обумовлене безпековими викликами, пов’язаними з триваючою збройною агресією Росії проти України, та необхідністю забезпечення належного захисту держави і громадян", – наголосив він.

За словами Стефанчука, Рада розгляне цей документ на найближчому пленарному засіданні.

Згідно з графіком, це має відбутися уже наступного тижня.