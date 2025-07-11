В Раду поступил законопроект о выходе из Конвенции о запрете противопехотных мин
В Верховную Раду поступил законопроект о выходе из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин, сообщил спикер парламента Руслан Стефанчук.
"Это решение [о выходе из Конвенции] обусловлено вызовами безопасности, связанными с продолжающейся вооруженной агрессией России против Украины, и необходимостью обеспечения надлежащей защиты государства и граждан", – подчеркнул он.
По словам Стефанчука, Рада рассмотрит этот документ на ближайшем пленарном заседании.
Согласно графику, это должно произойти уже на следующей неделе.
- 29 июня президент Зеленский подписал указ о выходе из Оттавской конвенции. МИД отмечал, что документ ограничивает право Украины на самооборону и на момент присоединения к соглашению еще не было обстоятельств российской агрессии, Ведомство отмечало, что Москва, которая не подписывала это соглашение, массово использует такие мины и получила асимметричное преимущество.
- Кроме Украины, выйти из Конвенции решили и другие соседи РФ – Польша и Финляндия, а также Литва, Латвия и Эстония. Литва и Финляндия собираются организовать производство такого вооружения и стать поставщиками для Украины.
- Применение противопехотных мин критикуется некоторыми гуманитарными организациями как "нецивилизованное средство ведения войны".
- Среди стран, не присоединившихся к Оттавской конвенции, также есть США, Китай, Индия, Пакистан.