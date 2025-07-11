В Раду поступил законопроект о выходе из Конвенции о запрете противопехотных мин

Парламент рассмотрит этот документ на ближайшем пленарном заседании

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В Верховную Раду поступил законопроект о выходе из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин, сообщил спикер парламента Руслан Стефанчук.

"Это решение [о выходе из Конвенции] обусловлено вызовами безопасности, связанными с продолжающейся вооруженной агрессией России против Украины, и необходимостью обеспечения надлежащей защиты государства и граждан", – подчеркнул он.

По словам Стефанчука, Рада рассмотрит этот документ на ближайшем пленарном заседании.

Согласно графику, это должно произойти уже на следующей неделе.