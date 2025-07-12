В Раде ожидается разблокировка законопроекта о множественном гражданстве и другие решения

Иллюстративное фото: Depositphotos

На следующей неделе в Верховной Раде ожидается разблокирование законопроекта о множественном гражданстве, принятие решений о выходе из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин и создании Спецтрибунала для российского руководства, а также второе чтение документа о военном омбудсмене. Об этом в вечернем обращении сообщил президент Владимир Зеленский после общения со спикером парламента Русланом Стефанчуком.

"Очень важно, чтобы заседания [Рады] были результативными. Уже был принят закон о множественном гражданстве, и это важный вопрос, в частности, для тех, кто воюет ради Украины. Очень ожидаю разблокирования этого закона, чтобы безотлагательно его подписать", – сообщил глава государства.

Читайте также Множественное гражданство – попытка закрепить за украинцами статус глобальной нации

Для разблокирования этого законопроекта нужно отклонить три постановления, поданные группой бывшего спикера парламента Дмитрия Разумкова. Нардепы мотивировали блокировку тем, что принятие законопроекта произошло с нарушением регламента: его с сопроводительными документами предоставили за пять, а не за 10 дней до голосования, и избранники не имели возможности должным образом изучить и подготовиться к рассмотрению текста, что "могло привести к неучету ряда поправок к этому законопроекту".

Также Зеленский сообщил, что уже готово два решения насчет международных соглашений: необходима ратификация парламентом договора о создании Специального трибунала по преступлению российской агрессии, а также требуется поддержка депутатами выход Украины из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин.

"Россия никогда не была участницей этой конвенции и очень активно использует все типы мин. И нам в Украине нужен паритет в защите – в частности, это политические и юридические основы такого паритета. Фактически весь регион Центральной и Восточной Европы, все, кто рядом с Россией, пересматривают отношение к минам. И это абсолютно понятно", – объяснил президент.

Кроме этого, отметил он, ко второму чтению подготовлен законопроект о военном омбудсмане: "Этот новый системный шаг нужен для того, чтобы в армии внедрялись необходимые изменения".