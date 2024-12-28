Зеленський про погрози Фіцо: Європейські правила мають бути сильніші за зв'язки з Москвою
Україна має намір разом з Єврокомісією та іншими партнерами працювати над стабільністю обʼєднаної європейської енергосистеми попри заяви прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.
"Що б там Путін не сказав Фіцо, коли той був у Кремлі, але європейські правила повинні бути сильніше, ніж звʼязки того чи іншого персонажа з Москвою", – зазначив український лідер.
Зеленський обговорив деталі імпорту електроенергії з Європи через Словаччину з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем і міністром енергетики Германом Галущенком. Доля цього імпорту складає 19% від загального обсягу.
Президент зазначив, що доручив урядовцям працювати разом із партнерами над тим, щоб зберегти стабільність європейської енергосистеми та європейських енергетичних правил.
- 27 грудня Фіцо заявив, що Словаччина може припинити постачати електроенергію в Україну через те, що Київ не погоджується відновити транзит російського газу своєю територією.
- 28 грудня президент Зеленський відповів на ці погрози та заявив, що той, ймовірно, отримав доручення від Путіна відкрити "другий енергетичний фронт проти України".
- Зеленський 28 грудня заявив, що Путін ймовірно, дав доручення Фіцо відкрити "другий енергетичний фронт проти України".
- У МЗС порівняли Фіцо з Путіним та нагадали, що Україна платить за імпорт електроенергії зі Словаччини "немалі кошти".