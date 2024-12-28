Зеленський про погрози Фіцо: Європейські правила мають бути сильніші за зв'язки з Москвою
Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Україна має намір разом з Єврокомісією та іншими партнерами працювати над стабільністю обʼєднаної європейської енергосистеми попри заяви прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

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"Що б там Путін не сказав Фіцо, коли той був у Кремлі, але європейські правила повинні бути сильніше, ніж звʼязки того чи іншого персонажа з Москвою", – зазначив український лідер.

Зеленський обговорив деталі імпорту електроенергії з Європи через Словаччину з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем і міністром енергетики Германом Галущенком. Доля цього імпорту складає 19% від загального обсягу.

Президент зазначив, що доручив урядовцям працювати разом із партнерами над тим, щоб зберегти стабільність європейської енергосистеми та європейських енергетичних правил.

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