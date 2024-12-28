Зеленский об угрозах Фицо: Европейские правила должны быть сильнее связей с Москвой
Украина намерена вместе с Еврокомиссией и другими партнерами работать над стабильностью объединенной европейской энергосистемы, несмотря на заявления премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.
"Что бы Путин не сказал Фицо, когда тот был в Кремле, но европейские правила должны быть сильнее, чем связи того или иного персонажа с Москвой", – отметил украинский лидер.
Зеленский обсудил детали импорта электроэнергии из Европы через Словакию с премьер-министром Денисом Шмыгалем и министром энергетики Германом Галущенко. Доля этого импорта составляет 19% от общего объема.
Президент отметил, что поручил членам правительства работать вместе с партнерами над тем, чтобы сохранить стабильность европейской энергосистемы и европейских энергетических правил.
- 27 декабря Фицо заявил, что Словакия может прекратить поставлять электроэнергию в Украину из-за того, что Киев не соглашается возобновить транзит российского газа по своей территории.
- 28 декабря президент Зеленский ответил на эти угрозы и заявил, что тот, вероятно, получил поручение от Путина открыть "второй энергетический фронт против Украины".
- Зеленский 28 декабря заявил, что Путин, вероятно, дал поручение Фицо открыть "второй энергетический фронт против Украины".
- В МИД сравнили Фицо с Путиным и напомнили, что Украина платит за импорт электроэнергии из Словакии "немалые средства".