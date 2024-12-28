Зеленский об угрозах Фицо: Европейские правила должны быть сильнее связей с Москвой

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Украина намерена вместе с Еврокомиссией и другими партнерами работать над стабильностью объединенной европейской энергосистемы, несмотря на заявления премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

"Что бы Путин не сказал Фицо, когда тот был в Кремле, но европейские правила должны быть сильнее, чем связи того или иного персонажа с Москвой", – отметил украинский лидер.

Зеленский обсудил детали импорта электроэнергии из Европы через Словакию с премьер-министром Денисом Шмыгалем и министром энергетики Германом Галущенко. Доля этого импорта составляет 19% от общего объема.

Президент отметил, что поручил членам правительства работать вместе с партнерами над тем, чтобы сохранить стабильность европейской энергосистемы и европейских энергетических правил.