Зеленський про припинення транзиту газу з Росії: Одна з найбільших поразок Москви
Президент Володимир Зеленський вважає припинення прокачування російського газу через територію України з 1 січня 2025 року однією з найбільших поразок Москви. Він також висловив надію на збільшення постачання газу з США.
"Дуже сподіваємось на збільшення постачання в Європу американського газу, про що вже говорив президент Трамп. Співпраця й максимум пропозицій від партнерів на ринку дадуть змогу зробити ціни більш комфортними", – зазначив український лідер.
За словами Зеленського, коли російському диктатору Володимиру Путіну "подарували владу в Росії" понад 25 років тому, щорічне прокачування газу через територію України в Європу становило 130+ млрд кубів. Сьогодні воно становить нуль кубів.
"Перетворення енергоносіїв на зброю та цинічний енергетичний шантаж партнерів – це те, що позбавило Росію найбільш привабливого для неї та географічно найдоступнішого ринку", – вважає президент.
Він зазначив, що абсолютна більшість країн Європи вже адаптувалася до таких змін. Спільне завдання зараз – підтримати Молдову в період енергетичної трансформації, а також витримати "істерику" деяких політиків із ЄС, які, за словами президента, віддають перевагу "мафіозним схемам" із Росією замість прозорої енергетичної політики.
Зеленський підкреслив, що чим більше на ринку буде газу від "справжніх партнерів Європи", тим швидше вдасться подолати останні негативні наслідки європейської енергетичної залежності від Росії.
- З 16 грудня у Молдові на 60 днів запровадили режим надзвичайного стану в енергетиці, що пов'язано з припиненням транзиту російського газу через територію України з 1 січня 2025 року.
- 18 грудня прем'єр Словаччини Роберто Фіцо заявив, що їде до Брюсселя домовлятися про транзит газу через Україну.
- 19 грудня президент Володимир Зеленський відповів Фіцо, що Україна не дозволить Росії заробляти на транзиті газу.
- 22 грудня Фіцо раптово приїхав до Росії без оголошення візиту. Того ж дня він розповів подробиці розмови з Путіним. За його словами, говорили про війну Росії проти України та транзит газу.
- 27 грудня 2024 року Фіцо заявив, що Словаччина може припинити постачати електроенергію в Україну через те, що Київ не погоджується відновити транзит російського газу своєю територією.