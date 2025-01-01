Зеленський про припинення транзиту газу з Росії: Одна з найбільших поразок Москви

Президент вважає, що чим більше газу на ринку буде від союзників, тим швидше вдасться позбавитися від залежності від РФ

Володимир Зеленський (скриншот з відео)

Президент Володимир Зеленський вважає припинення прокачування російського газу через територію України з 1 січня 2025 року однією з найбільших поразок Москви. Він також висловив надію на збільшення постачання газу з США.

"Дуже сподіваємось на збільшення постачання в Європу американського газу, про що вже говорив президент Трамп. Співпраця й максимум пропозицій від партнерів на ринку дадуть змогу зробити ціни більш комфортними", – зазначив український лідер.

За словами Зеленського, коли російському диктатору Володимиру Путіну "подарували владу в Росії" понад 25 років тому, щорічне прокачування газу через територію України в Європу становило 130+ млрд кубів. Сьогодні воно становить нуль кубів.

"Перетворення енергоносіїв на зброю та цинічний енергетичний шантаж партнерів – це те, що позбавило Росію найбільш привабливого для неї та географічно найдоступнішого ринку", – вважає президент.

Він зазначив, що абсолютна більшість країн Європи вже адаптувалася до таких змін. Спільне завдання зараз – підтримати Молдову в період енергетичної трансформації, а також витримати "істерику" деяких політиків із ЄС, які, за словами президента, віддають перевагу "мафіозним схемам" із Росією замість прозорої енергетичної політики.

Зеленський підкреслив, що чим більше на ринку буде газу від "справжніх партнерів Європи", тим швидше вдасться подолати останні негативні наслідки європейської енергетичної залежності від Росії.