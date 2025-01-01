Зеленский о прекращении транзита газа из России: Одно из самых крупных поражений Москвы

Президент считает, что чем больше газа на рынке будет от союзников, тем быстрее удастся избавиться от зависимости от РФ

Владимир Зеленский (скриншот с видео)

Президент Владимир Зеленский считает прекращение прокачки российского газа через территорию Украины с 1 января 2025 года одним из самых больших поражений Москвы. Он также выразил надежду на увеличение поставок газа из США.

"Очень надеемся на увеличение поставок в Европу американского газа, о чем уже говорил президент Трамп. Сотрудничество и максимум предложений от партнеров на рынке позволят сделать цены более комфортными", – отметил украинский лидер.

По словам Зеленского, когда российскому диктатору Владимиру Путину "подарили власть в России" больше 25 лет назад, ежегодная прокачка газа через территорию Украины в Европу составила 130 млрд кубов. Сегодня она составляет ноль кубов.

"Превращение энергоносителей в оружие и циничный энергетический шантаж партнеров – это то, что лишило Россию наиболее привлекательного для нее и географически доступного рынка", – считает президент.

Он отметил, что абсолютное большинство стран Европы уже адаптировалось к таким изменениям. Совместная задача сейчас – поддержать Молдову в период энергетической трансформации, а также выдержать "истерику" некоторых политиков из ЕС, которые, по словам президента, предпочитают "мафиозные схемы" с Россией вместо прозрачной энергетической политики.

Зеленский подчеркнул, что чем больше на рынке будет газа от настоящих партнеров Европы, тем быстрее удастся преодолеть последние негативные последствия европейской энергетической зависимости от России.