Зеленский о прекращении транзита газа из России: Одно из самых крупных поражений Москвы
Президент Владимир Зеленский считает прекращение прокачки российского газа через территорию Украины с 1 января 2025 года одним из самых больших поражений Москвы. Он также выразил надежду на увеличение поставок газа из США.
"Очень надеемся на увеличение поставок в Европу американского газа, о чем уже говорил президент Трамп. Сотрудничество и максимум предложений от партнеров на рынке позволят сделать цены более комфортными", – отметил украинский лидер.
По словам Зеленского, когда российскому диктатору Владимиру Путину "подарили власть в России" больше 25 лет назад, ежегодная прокачка газа через территорию Украины в Европу составила 130 млрд кубов. Сегодня она составляет ноль кубов.
"Превращение энергоносителей в оружие и циничный энергетический шантаж партнеров – это то, что лишило Россию наиболее привлекательного для нее и географически доступного рынка", – считает президент.
Он отметил, что абсолютное большинство стран Европы уже адаптировалось к таким изменениям. Совместная задача сейчас – поддержать Молдову в период энергетической трансформации, а также выдержать "истерику" некоторых политиков из ЕС, которые, по словам президента, предпочитают "мафиозные схемы" с Россией вместо прозрачной энергетической политики.
Зеленский подчеркнул, что чем больше на рынке будет газа от настоящих партнеров Европы, тем быстрее удастся преодолеть последние негативные последствия европейской энергетической зависимости от России.
- С 16 декабря в Молдове на 60 дней был введен режим чрезвычайного положения в энергетике, что связано с прекращением транзита российского газа через территорию Украины с 1 января 2025 года.
- 18 декабря премьер Словакии Роберто Фицо заявил, что едет в Брюссель договариваться о транзите газа через Украину.
- 19 декабря президент Владимир Зеленский ответил Фицо, что Украина не разрешит России зарабатывать на транзите газа.
- 22 декабря Фицо внезапно приехал в Россию без объявления визита. В тот же день он рассказал о подробностях разговора с Путиным. По его словам, говорили о войне России против Украины и транзите газа.
- 27 декабря 2024 года Фицо заявил, что Словакия может прекратить поставлять электроэнергию в Украину из-за того, что Киев не соглашается возобновить транзит российского газа по своей территории.