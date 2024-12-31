В Словакии заявили, что готовы к прекращению транзита российского газа через Украину

Газопровод Дружба (Фото: ЕРА)

Словакия уже подготовилась к прекращению транзита российского газа через Украину с 1 января 2025 года, имея достаточно запасов газа и альтернативные источники поставок на следующий год. Об этом заявила вице-премьер и министерша экономики Словакии Дениса Сакова, говорится на сайте ведомства.

Она отметила, что остановка транзита российского газа является "односторонним шагом" со стороны Украины, что может нанести ущерб Словакии.

"В то же время хочу заверить всех людей и компании в Словакии, что мы готовы к этому сценарию и пока нет риска дефицита газа в Словакии", – сказала Сакова.

По словам министерши, в подземных хранилищах Словакии хранится на 20% больше газа, чем в прошлом. Кроме того, словацкая государственная компания SPP заключила пять соглашений с альтернативными поставщиками газа.

Однако глава Минэкономики Словакии отметила, что из-за более высокой стоимости газа, по сравнению с российским, страна терпит убытки в размере около 177 млн евро. Кроме того, Братислава потеряет "десятки миллионов евро", поскольку больше не будет получать плату за транзит газа в третьи страны, добавила она.

Словакия ранее неоднократно настаивала на продлении соглашения между Украиной и Россией о транзите российского газа, срок которого истекает в конце 2024 года. Украина приостановит транзит российского газа 1 января в 07:00.

27 декабря 2024 года Фицо заявил, что Словакия может прекратить поставлять электроэнергию в Украину из-за того, что Киев не соглашается возобновить транзит российского газа по своей территории.

На следующий день Зеленский ответил на угрозы, заявив, что Фицо, вероятно, получил поручение от российского диктатора Владимира Путина открыть "второй энергетический фронт против Украины".

В МИД сравнили Фицо с Путиным и напомнили, что Украина платит за импорт электроэнергии из Словакии "немалые средства".