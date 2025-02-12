Зеленський: Путін розмовляє як штучний інтелект 80-х років

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін постійно повторює одні й ті самі наративи, апелюючи до Мінських чи Стамбульських домовленостей, та порівняв його із застарілою версією штучного інтелекту. Таку думку глава держави висловив у інтерв’ю британській газеті The Guardian.

Відповідаючи на запитання про перемовини між українською та російською делегаціями у Стамбулі в березні 2022 року, Зеленський заявив, що "Путіну дуже подобається ця історія про Туреччину й оці всі зустрічі".

"Зверніть увагу і проаналізуйте, скільки разів він казав одне й те саме: "Ми готові говорити тільки на основі Мінську, ми завжди були готові до миру, ми готові все погодити, але є Мінськ, Україна не хоче це робити". Те саме зараз із турецькою програмою. Тобто він розмовляє як штучний інтелект 80-х років, тобто старого зразка", – заявив президент.

Він додав, що диктатор РФ повторює ту саму методичку і так було до повномасштабного вторгнення в Україну.

Також Зеленський згадав перемовини з Путіним у Франції й розповів, що тоді вони домовилися про обмін полоненими за формулою "всіх на всіх" та на припинення вогню.

"Ми з ним домовилися, я був дуже радий, що ми домовилися про два пункти. Там була складна історія про відведення військ. Я йому продемонстрував, що ми можемо тільки трохи. І ми це зробили. І ми почали", – акцентував президент.

Водночас Путін, за словами Зеленського, не дотримав свого слова і не віддав полонених.

"Обмін "всіх на всіх" – це було дуже просто продемонструвати політичну волю. І тим більше, що в Мінському документі написано про обмін. У чому була складність? Тобто він не хотів. І тому ніхто йому не вірив про ультиматуми в Туреччині. І я сказав, ми не підемо ні на які ультиматуми", – заявив глава держави.