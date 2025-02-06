Зеленський про перемовини з Росією: Я готовий до дипломатії

Однак російський диктатор шукає причини, щоб не починати діалог з Україною, каже президент

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський заявив, що готовий до дипломатії у питанні закінчення повномасштабної війни, зокрема на діалог з диктатором Росії Володимиром Путіним. Про це він сказав на зустрічі з президенткою Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) Оділь Рено-Бассо.

"І США, і президент Трамп, і країни Європейського Союзу вважають, що дипломатія неможлива без Росії і без Путіна. Тому я сказав – я готовий. Якщо у нас буде розуміння, чим закінчиться ця війна для нас. Ми готові до дипломатії", – зазначив український лідер.

Також президента запитали, чи скасує він указ від 2022 року, яким заборонив вести перемовини з Путіним. Зеленський зазначив, що це російський наратив і Кремль буде завжди шукати можливість, щоб не зустрічатися Україною.

Він підкреслив, що якщо сторони хочуть дійти миру, то будь-які причини другорядні. Однак, за словами Зеленського, Путін у принципі боїться розмовляти з ним щодо завершення війни. Однак Трамп, на думку українського лідера, зможе змусити Путіна закінчити війну проти України.