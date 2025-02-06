Зеленский о переговорах с Россией: Я готов к дипломатии
Президент Владимир Зеленский заявил, что готов к дипломатии по вопросу окончания полномасштабной войны, в частности, на диалог с диктатором России Владимиром Путиным. Об этом он сказал на встрече с президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо.
"И США, и президент Трамп, и страны Европейского союза считают, что дипломатия невозможна без России и без Путина. Поэтому я сказал – я готов. Если у нас будет понимание, чем закончится эта война для нас. Мы готовы к дипломатии", – отметил украинский лидер.
Также президента спросили, отменит ли он указ от 2022 года, которым запретил вести переговоры с Путиным. Зеленский отметил, что это российский нарратив и Кремль будет всегда искать возможность, чтобы не встречаться с Украиной.
Он подчеркнул, что если стороны хотят прийти к миру, то любые причины второстепенны. Однако, по словам Зеленского, Путин в принципе боится разговаривать с ним о завершении войны. Однако Трамп, по мнению украинского лидера, сможет вынудить Путина закончить войну против Украины.
- 2 февраля Зеленский сказал, что Путин опасается прямого диалога с Украиной, для него это проигрыш.
- 4 февраля президент сообщил, что Украина пойдет на переговоры с Путиным и Трампом, если это будет единственным вариантом.
- 6 февраля Зеленский заявил, что Трамп не имеет официального плана окончания войны РФ против Украины.