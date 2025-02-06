Зеленский о переговорах с Россией: Я готов к дипломатии

Однако российский диктатор ищет причины, чтобы не начинать диалог с Украиной, говорит президент

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский заявил, что готов к дипломатии по вопросу окончания полномасштабной войны, в частности, на диалог с диктатором России Владимиром Путиным. Об этом он сказал на встрече с президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

"И США, и президент Трамп, и страны Европейского союза считают, что дипломатия невозможна без России и без Путина. Поэтому я сказал – я готов. Если у нас будет понимание, чем закончится эта война для нас. Мы готовы к дипломатии", – отметил украинский лидер.

Также президента спросили, отменит ли он указ от 2022 года, которым запретил вести переговоры с Путиным. Зеленский отметил, что это российский нарратив и Кремль будет всегда искать возможность, чтобы не встречаться с Украиной.

Он подчеркнул, что если стороны хотят прийти к миру, то любые причины второстепенны. Однако, по словам Зеленского, Путин в принципе боится разговаривать с ним о завершении войны. Однако Трамп, по мнению украинского лидера, сможет вынудить Путина закончить войну против Украины.